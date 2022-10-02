سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بورصة العراق توقف نشاطها يوما واحدا

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-02T11:29:58+0000
بورصة العراق توقف نشاطها يوما واحدا

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الأحد، عن إيقاف نشاطه لمدة يوما واحدا.

وقال السوق في بيان له ورد لوكالة شفق نيوز، انه "استنادا لقرار مجلس الوزراء بإعلان عطلة رسمية لمدة يوما واحدا لمناسبة العيد الوطني لجمهورية العراق فانه لن ينظم السوق جلسة التداول بالأسهم ليوم غد الاثنين".

واضاف انه "سيتم ممارسة النشاط بعد العطلة الرسمية وابتداء من يوم الثلاثاء المصادف 4 تشرين الأول وحسب توقيتاتها الرسمية".

يذكر أن ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.

related

البورصة العراقية تتداول اسهماً بقيمة 600 مليون دينار بأول تداول في 2021

Date: 2021-01-04 11:39:50
البورصة العراقية تتداول اسهماً بقيمة 600 مليون دينار بأول تداول في 2021

في شهر.. البورصة العراقية تتداول اسهما بقيمة 11 مليار دينار

Date: 2022-08-06 11:50:24
في شهر.. البورصة العراقية تتداول اسهما بقيمة 11 مليار دينار

البورصة العراقية تتداول أسهما بقيمة تجاوزت 500 مليون دينار

Date: 2022-07-04 13:37:19
البورصة العراقية تتداول أسهما بقيمة تجاوزت 500 مليون دينار

سوق العراق يعلق نشاطه مؤقتاً

Date: 2022-04-28 10:55:50
سوق العراق يعلق نشاطه مؤقتاً

البورصة العراقية تتوقف تسعة ايام

Date: 2022-07-05 08:03:32
البورصة العراقية تتوقف تسعة ايام

في أسبوع.. البورصة العراقية تتداول أسهماً بأكثر من 8 مليارات دينار

Date: 2022-09-25 12:56:29
في أسبوع.. البورصة العراقية تتداول أسهماً بأكثر من 8 مليارات دينار

خلال يوم.. البورصة العراقية تتداول 801 مليون سهم

Date: 2021-06-17 11:00:33
خلال يوم.. البورصة العراقية تتداول 801 مليون سهم

مبيعات البنك تتجاوز 197 مليون دولار

Date: 2021-11-22 10:15:03
مبيعات البنك تتجاوز 197 مليون دولار