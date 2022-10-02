بورصة العراق توقف نشاطها يوما واحدا

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الأحد، عن إيقاف نشاطه لمدة يوما واحدا.

وقال السوق في بيان له ورد لوكالة شفق نيوز، انه "استنادا لقرار مجلس الوزراء بإعلان عطلة رسمية لمدة يوما واحدا لمناسبة العيد الوطني لجمهورية العراق فانه لن ينظم السوق جلسة التداول بالأسهم ليوم غد الاثنين".

واضاف انه "سيتم ممارسة النشاط بعد العطلة الرسمية وابتداء من يوم الثلاثاء المصادف 4 تشرين الأول وحسب توقيتاتها الرسمية".

يذكر أن ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.