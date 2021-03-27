بورصة العراق.. تداول أسهم بـ7 مليارات دينار الأسبوع الماضي

شفق نيوز / أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم السبت، عن تداوله أكثر من 16 مليار سهما بقيمة مالية بلغت أكثر من 7 مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح تقرير للسوق، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الأسبوع الماضي، بلغ 51 شركة من أصل 104 شركات مدرجة في السوق، بعد تنظيمه لأربع جلسات"، مبينا أنه "لم يتم تداول أسهم 33 شركة بسبب عدم تلاقي أسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع، فيما يستمر إيقاف تداول الأسهم لـ19 شركة أخرى لعدم تقديم الإفصاح".

وأضاف التقرير، أن "عدد الأسهم المتداولة للأسبوع الماضي بلغ 16 مليار و110 مليون سهم، بانخفاض بلغ 39.44% قياسا بالأسبوع الذي سبقه، بقيمة مالية بلغت 7 مليارات و691 مليون دينار بانخفاض بلغ 44.71% قياسا بالأسبوع الذي سبقه من خلال تنفيذ 3026 صفقة".

ولفت إلى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق في آخر جلسة له على 586.50 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 3.39% عن إغلاقه في الأسبوع الذي سبقه".

وبين أن "الأسهم التي تم شراءها من المستثمرين غير العراقيين بلغ ملياري سهم بقيمة مالية بلغت ملياري دينار من خلال تنفيذ 156 صفقة، فيما بلغت الأسهم المباعة من غير العراقيين في السوق مليار سهم بقيمة مالية بلغت مليار دينار من خلال تنفيذ 129 صفقة".

يشار إلى أن سوق العراق للأوراق المالية قد استخدم أنظمة التداول الالكتروني والإيداع المركزي منذ عام 2009، وينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 104 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.