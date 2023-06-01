بورصة العراق تتداول مليار سهم في اسبوع

شفق نيوز/ نظم سوق العراق للأوراق المالية خلال الأسبوع الأخير من شهر أيار الماضي، خمس جلسات تداول من يوم الأحد 28 ايار الماضي الى اليوم الخميس.

وذكر بيان للسوق ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع بلغ أكثر من (1) مليار سهم، فيما بلغت قيمة الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (2) مليار دينار.

ووفقا للبيان؛ فإن مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع أغلق على (633.58) نقطة بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (632.58) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (0.16%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

وأشار إلى ان خلال الأسبوع نفذت أكثر من (2400) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.