بورصة الصباح: انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الاثنين، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 152,500 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما كانت قد سجلت يوم أمس الأحد 152,900 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد شهدت انخفاضاً، إذ بلغ سعر البيع 153,000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 152,000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 152,450 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152,350 ديناراً مقابل 100 دولار.