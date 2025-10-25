بورصة السكر الأبيض تغلق على انخفاض

شفق نيوز- لندن

أعلنت بورصة لندن، يوم السبت، عن انخفاض سعر السكر الأبيض مع إغلاق البورصة امس الجمعة.

وأظهرت بيانات البورصة، التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن سعر سكر الابيض انخفض مع إغلاق البورصة ليصل الى 431.30 دولار للطن الواحد، بانخفاض بلغ 6.50 دولار للطن الواحد، مقارنة بافتتاحه بسعر 437.10 دولار للطن الواحد.

واضافت ان سعر السكر انخفض على مدى اسبوعي بعد ان كان 448.10 دولار للطن الواحد، وانخفض على اساس شهري بعد ان وصل 528.40 دولار للطن، كما انخفض على اساس سنوي ليبلغ 495.30 دولار.

وتعتبر بورصة لندن، من البورصات العالمية في تحديد اسعار السكر حول العالم، وغالبا ما تقوم الدول المصدرة والمستوردة لهذه المادة، باعتماد هذه الاسعار في ضوء ما تقرره البورصة من ارتفاع أو انخفاض.