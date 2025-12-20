بورصة الدولار تُفتح على ارتفاع في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار العراقي، صباح السبت، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 142900 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 142600 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى ارتفاع أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 143500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 142500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار ، إذ بلغ سعر البيع 141800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141600 دينار مقابل 100 دولار.