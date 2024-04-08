بورصة الدولار تفتح على ارتفاع في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الاثنين، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع افتتاح البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 148000 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت أسعار يوم أمس الأحد 147600 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار، بينما بلغ الشراء 147000 دينار لكل 100 دولار.

أما في أربيل فقد سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً في محال الصيرفة حيث بلغ سعر البيع 147700 دينار مقابل الدولار، وسعر الشراء 147600 دينار مقابل 100 دولار.