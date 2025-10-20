بورصة الدولار تغلق على انخفاض بسعر الصرف في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار، مقابل الدينار العراقي، عصر الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت بشكل طفيف في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141650 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 141750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصرافة وبالأسواق المحلية انخفضت في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 142500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل، فقد سجل الدولار انخفاضا أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 141350 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141250 ديناراً مقابل 100 دولار.