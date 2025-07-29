بورصة الدولار تغلق على ارتفاع في بغداد وانخفاض بأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، عصر الثلاثاء، في أسواق بغداد، فيما انخفضت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 139350 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم 139250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة إلى أن اسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 140500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 138500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل، فقد سجل الدولار انخفاضا أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 139000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 138900 دينار مقابل 100 دولار.