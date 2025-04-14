بورصة الدولار تغلق على ارتفاع في بغداد واستقرار بأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار أمام الدينار، عصر الاثنين، في أسواق بغداد بشكل طفيف، فيما استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مع اغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147400 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح اليوم 147300 دينار لكل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 146500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار استقرارا حيث بلغ سعر البيع 147400 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147200 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.