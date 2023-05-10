بورصة الدولار تتعدى حاجز 145 الف دينار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت صباح اليوم 145500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار صباح امس الثلاثاء 144750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 146500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 144500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان سجل سعر الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 146000 دينار مقابل الدولار وسعر الشراء 145900 دينار مقابل 100 دولار