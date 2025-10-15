بورصات بغداد وأربيل تغلق على سعر صرف مستقر

شفق نيوز– بغداد م اربيل

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة، مساء اليوم الأربعاء، وفق مراسلي وكالة شفق نيوز.

وسجلت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد 141,700 دينار مقابل كل 100 دولار، وهي ذات الأسعار التي سُجلت صباح اليوم.

كما استقرت أسعار الصرف في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية ببغداد، إذ بلغ سعر البيع 142,750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 140,750 ديناراً لكل 100 دولار.

وفي أربيل، سجلت أسعار الدولار استقراراً مماثلاً، حيث بلغ سعر البيع 141,500 دينار، وسعر الشراء 141,400 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.