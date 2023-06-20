بورصات بغداد وكوردستان تغلق على انخفاض طفيف بأسعار الدولار

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار بشكل طفيف، مساء اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجل 146100 دولار مقابل 100 دولار، فيما كانت أسعار الدولار صباح هذا اليوم 146200 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 147000 دينار، بينما بلغ الشراء 145000 دينار لكل 100 دولار .

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا طفيفا حيث بلغ سعر البيع في البورصة 146400 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146300 دينار.