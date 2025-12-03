بورصات بغداد وكوردستان تغلق على انخفاض طفيف بسعر الدولار

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

انخفضت أسعار الدولار في أسواق العاصمة العراقية بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، مع إغلاق البورصات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار تراجعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 142600 دينار مقابل 100 دولار، بعد أن كانت 142650 ديناراً صباح اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع لدى الصيرفات في الأسواق المحلية ببغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 143000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 142000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، سجل الدولار انخفاضاً أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 141650 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141550 ديناراً مقابل 100 دولار أمريكي.