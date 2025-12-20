بورصات بغداد وكوردستان تغلق على انخفاض بأسعار الدولار

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الاميركي ازاء الدينار العراقي، مساء اليوم السبت، في أسواق العاصمة بغداد ومدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار تراجعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 142650 ديناراً مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت صباح اليوم 142900 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 143000 دينار مقابل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 142000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً كذلك، إذ بلغ سعر البيع 141700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141500 دينار مقابل 100 دولار أميركي.