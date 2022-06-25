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بورصات النفط.. خسائر كبيرة لخام البصرة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-25T06:22:30+0000
بورصات النفط.. خسائر كبيرة لخام البصرة

شفق نيوز/ اغلقت بورصات النفط العالمية على خسائر اسبوعية لخامي البصرة  والامريكي، فيما استقرت لخام برنت، عند الاغلاق في آخر جلسة لها مساء الجمعة.

واغلق خام البصرة الثقيل على انخفاض بمقدار0.34 سنتناً ليصل الى 100.54 دولار، وسجل خسائر اسبوعية كبيرة بلغت 8.76 دولارات، ما يعادل 8.01%.

واغلق خام برنت في آخر جلسة على ارتفاع بمقدار 3.07 دولارات ليصل الى 113.12 دولاراً، وهي نفس الاسعار التي سجلها للأسبوع الماضي.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع بمقدار 3.35 دولارات ليصل الى 107.62 دولارات للبرميل، إلا أنه سجل خسائر اسبوعية بلغت 1.94 دولار او ما يعادل 1.77%.

وانخفضت اسعار النفط خلال الاسبوع الماضي وسط مخاوف من الركود الاقتصادي العالمي بعد قيام امريكا برفع اسعار الفائدة.

 

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