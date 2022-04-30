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بورصات النفط العالمية تغلق على مكاسب اسبوعية وثقيل البصرة يتراجع

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-30T08:17:43+0000
بورصات النفط العالمية تغلق على مكاسب اسبوعية وثقيل البصرة يتراجع

شفق نيوز/ اغلقت بورصات النفط العالمية على مكاسب اسبوعية، فيما تراجعت مكاسب نفط البصرة الثقيل.

واغلق خام برنت في آخر جلسة له أمس الجمعة على انخفاض بمقدار 0.12 سنتاً ليصل الى 107.14 دولارات، الا انه سجل مكاسب اسبوعية بلغت 1.24 دولاراً بما يعادل 1.17 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على خسارة ايضاً بمقدار 0.67 سنتاً ليصل الى 104.69 دولارات للبرميل، إلا أنه سجل مكاسب اسبوعية بلغت 2.62 دولاران او ما يعادل 2.57% .

واغلق خام البصرة الثقيل على تراجع ايضاً ليصل الى 99.84 دولاراً إلا أنه حقق خسارة اسبوعية بلغت 1.92 دولار او ما يعادل 1.89%.

وتذبذبت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي بفعل توقعات بضعف النمو العالمي وإغلاق كوفيد -19 في الصين يقابله التخوف من شحة الامدادات من منظمة اوبك وفرض العقوبات على النفط والغاز الروسي من الاتحاد الاوربي.

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