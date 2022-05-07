بورصات النفط العالمية تغلق على مكاسب اسبوعية كبيرة

شفق نيوز/ اغلقت بورصات النفط العالمية على مكاسب اسبوعية، بلغت اكثر من 5 دولارات.

واغلق خام برنت في آخر جلسة له أمس الجمعة على ارتفاع بمقدار 1.49 دولار ليصل الى 112.39 دولاراً، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 5.25 دولارات بما يعادل 4.9 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع بمقدار 1.51 دولار ليصل الى 109.77 دولارات للبرميل وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 5.08 دولارات او ما يعادل 4.85% ..

واغلق خام البصرة الثقيل على ارتفاع ايضا ليصل الى 103.76 دولارات وحقق مكاسب اسبوعية بلغت 3.93 دولارات.

وادت اسعار النفط خلال اليومين الماضيين للارتفاع بعد عقوبات الاتحاد الأوروبي الوشيكة على النفط الروسي واحتمالات شح الإمدادات وجعلت المتعاملين يتجاهلون المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي.