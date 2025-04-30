بورصات الكفاح والحارثية وأربيل تغلق على تراجع بأسعار الدولار

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة مساء اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار تراجعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 144,450 ديناراً مقابل كل 100 دولار، بعدما سجلت صباح اليوم 144,750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 145,500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 143,500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، سجل الدولار انخفاضاً كذلك، حيث بلغ سعر البيع 144,500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 144,300 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.