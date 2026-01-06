بورصات الدولار تغلق منخفضة في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، اليوم الثلاثاء، في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان مع الاغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 146900 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم 147700 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 146500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار ايضا، إذ بلغ سعر البيع 145650 دينارًا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 145550 دينارا مقابل 100 دولار.