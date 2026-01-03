بورصات الدولار تغلق على ارتفاع في بغداد واربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار في أسواق العاصمة العراقية بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع إغلاق البورصات مساء اليوم السبت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 145000 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة بسعر صباح هذا اليوم الذي بلغ 144500 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 145500 دينار مقابل كل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 144500 دينار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعاً ايضاً حيث بلغ سعر البيع 143850 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 143750 ديناراً.