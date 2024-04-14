بورصات الخليج تغلق على انخفاض بعد الهجوم الإيراني

شفق نيوز/ انخفضت معظم أسواق الأسهم الخليجية، يوم الأحد، على خلفية الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن المؤشر السعودي أغلق منخفضاً 0.3% بعد تراجعه نحو 2% خلال الجلسة. وخسر سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، 3.3% من قيمته.

وانخفض سهم شركة المطاحن الأولى 1.4% مع تداول السهم بعد انتهاء الحق في توزيع الأرباح النقدية.

وعلى عكس اتجاه السوق، قفز سهم شركة أكوا باور للطاقة المتجددة 6.7% مواصلا الارتفاع للجلسة الخامسة على التوالي.

وفي الثالث من نيسان/ أبريل الجاري، أعلنت أكوا باور عن بدء العمليات التجارية الجزئية لمحطة (سيرداريا) لتوربينات الغاز في أوزبكستان. وارتفع سعر سهمها اليوم الأحد مع إعادة فتح السوق بعد إغلاقه الأسبوع الماضي في عطلة عيد الفطر.

وفي بورصة قطر، التي توقفت أيضا بمناسبة العيد الأسبوع الماضي، انخفض مؤشر الأسهم الرئيسي 0.8% وخسرت معظم الشركات المدرجة عليه بما في ذلك بنك قطر الوطني الذي تراجع 1.2%.

وكانت إسرائيل في حالة تأهب لرد إيراني على ضربة القنصلية في دمشق منذ الأسبوع الماضي عندما قال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي إن إسرائيل "يجب أن تُعاقب وستُعاقب" بسبب الضربة التي وصفها بأنها تصل إلى حد تنفيذ ضربة على الأراضي الإيرانية.

وقال محللون اليوم الأحد إن من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في الخليج، في تداولات غدا الاثنين بعد الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل الليلة الماضية، لكن المزيد من المكاسب قد يعتمد على الطريقة التي ستختارها إسرائيل للرد.