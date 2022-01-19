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بوتاس التركية توقف تدفق النفط بعد انفجار بخط أنابيب كركوك-جيهان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-19T04:45:48+0000
بوتاس التركية توقف تدفق النفط بعد انفجار بخط أنابيب كركوك-جيهان

شفق نيوز/ قالت شركة بوتاس التركية الحكومية المشغلة لخطوط الأنابيب إنها أوقفت تدفق النفط عبر خط أنابيب كركوك-جيهان في أعقاب انفجار قرب محافظة قهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا.

وقالت بوتاس في بيان أيضا إن حريقا شب في أعقاب الانفجار وإن رجال الإطفاء وأفراد الطوارئ انتشروا لإخماد النيران.

وأضافت أن سبب الانفجار، الذي وقع قرب الكيلو 511 من خط الأنابيب، غير معروف.

الواقعة هي الأحدث في سلسلة اضطرابات على صعيد الإمدادات دفعت أسعار الخام العالمية إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.30 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 88.81 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0157 بتوقيت جرينتش. ووصل العقد لقمة عند 89.05 دولارا في التعاملات المبكرة، وهو أعلى مستوياته منذ 13 أكتوبر تشرين الأول 2014.

ينقل خط الأنابيب النفط الخام من كوردستان للتصدير من ميناء جيهان في تركيا.

وأظهرت بيانات الشحن على رفينيتيف أيكون أن متوسط صادرات الخام الكوردية بلغ عشرة ملايين برميل شهريا بين أكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون الأول. ومنذ بداية يناير كانون الثاني، جرى تحميل 5.2 مليون برميل، بحسب رويترز.

وأظهرت البيانات أن الشحنات تتجه بشكل أساسي إلى مصافي تكرير في دول على البحر المتوسط مثل اليونان وإسبانيا وإيطاليا وكرواتيا.

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