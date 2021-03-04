بواقع 16 الف وحدة.. بغداد تصادق على تصاميم مدينة سكنية

شفق نيوز/ أعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، يوم الخميس، المصادقة على التصاميم الاساسية لمدينة الطارق السكنية، بواقع 16 الف وحدة في ناحية النصر والسلام بقضاء ابو غريب.

وقال العطا خلال اجتماع عقده بحضور مدير عام التخطيط العمراني ومديرة دائرة التخطيط العمراني في المحافظة ومدير بلدية ناحية النصر والسلام بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المشروع السكني قابل للزيادة الى اكثر من 30 الف وحدة اذا ما تم الشروع بالسكن العامودي، والتغلب على عقبة تصاميم البنى التحتية المتعارضة مع المشروع".

وأشار إلى "جود خطة تتعلق اما ببناء الوحدات السكنية او توزيعها على شكل قطع اراضي، لتشمل عدة فئات منها المواطنين، والموظفين، والرعاية الاجتماعية، وذوي والشهداء، ومنتسبي وزارة الصحة، والقوات الامنية".

وتابع العطا ان "المشروع سيرى النور قريباً بعد مصادقة وزارة الاعمار والاسكان، والشروع بالتصاميم التفصيلية للمدينة لغرض البدء بتوزيع الاراضي على مستحقيها".

من جانبها اكدت مديرة دائرة التخطيط العمراني في محافظة بغداد فاطمة الحسناوي، أن "مدينة الطارق، هي جزء من المبادرة الوطنية للاسكان لعام 2019، لغرض حل ازمة السكن والعشوائيات، وهي الثانية من نوعها بعد المصادقة على مدينة علي الوردي في مدينة النهروان بقضاء المدائن".

وأضافت أن "الخطوات التنفيذية للمشروع بدأت من خلال المصادقة عليه من قبل السيد المحافظ، والخطوة الثانية المرتقبة تتعلق بمصادقة معالي وزير الاعمار والاسكان".

وتابعت أن "هناك مناقشات حول اكمال البنى التحتية للمشروع قبل ان يتم توزيع الاراضي على المستفيدين، لكي تكون جاهزة للسكن والتشييد"، مبينة ان "هناك بعض الأراضي ستكون استثمارية، وبعضها سيتم الشروع ببناء وحدات سكنية عليها واطئة الكلفة مخصصة للشرائح التي تقبع تحت الفقر".

الى ذلك اوضح مدير عام التخطيط العمراني، عبد الامير طاهر، أن "مدينة الطارق هي من مشاريع المدن الجديدة لتوزيع المناطق المخدومة على المستحقين ضمن البرنامج الحكومي، وهي الثانية من نوعها في بغداد ضمن 14 مدينة سكنية في عدد من المحافظات".