بواسطة "الغرفة الحصينة".. العراق يتلف أكثر من 170 كيلوغراما من المخدرات والمؤثرات العقلية

شفق نيوز/ اعلنت السلطات العراقية يوم الخميس، اتلاف عشرات الكيلو غرامات من المخدرات والمؤثرات العقلية صودرت في عمليات أمنية.

وذكر بيان لوزارة الصحة العراقية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "تم إتلاف ما يقارب 900. 264. 176 (مائة وستة وسبعون كيلو غرام و مائتان وأربعة وستون غراما وتسعمائة مليغرام) من المواد المخدرة المحفوظة التي شملت مثيل امفيتامين و امفيتامين و حشيشة و أفيون وهيروين و ميثادون ومجموعة أدوية بالغرفة الحصينة في دائرة الطب العدلي بالعاصمة بغداد والتي تم ضبطها وفق محاضر قانونية".

وأشار البيان؛ إلى أن "اتلاف المخدرات هو ضمن البرنامج الحكومي وإنجاز للحكومة العراقية وهي خطوة مهمة لعملية القضاء على استهلاك المخدرات.

وقد تم اتلافها بعد فحصها والتأكد من ماهيتها وخزن جزء من كل قضية حسب تعليمات قانون المخدرات الفقرة 42 لسنة 2017".