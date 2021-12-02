بواردات تجاوزت 19 مليون دولار.. العراق يعلن حجم صادراته النفطية للأردن

شفق نيوز / أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، يوم الخميس، تصدير نحو 300 ألف برميل نفط إلى الأردن، خلال شهر تشرين الثاني الماضي، بواردات اقتربت من 20 مليون دولار.

وذكرت الشركة في إحصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "معدل سعر النفط الخام المصدر إلى الأردن بلغ 65.441 دولاراً، خلال الشهر الماضي".

وأوضحت أن "مجموع الصادرات النفطية إلى الأردن، خلال شهر تشرين الثاني الماضي، بلغت 299 ألفاً و483 برميلا، بواقع نحو 10 آلاف برميل يومياً، وأن قيمة الواردات بلغت نحو 19.6 مليون دولار".

ويصدر العراق النفط الخام إلى الأردن بأسعار تفضيلية، تقل بمقدار 12 إلى 14 دولاراً عن السعر الأصلي، وتصدر عبر شاحنات حوضية.

واعلنت وزارة النفط العراقية، أمس الأربعاء عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر تشرين الثاني الماضي، مبينة أنها تجاوزت 98 مليون برميل بإيرادات تجاوزت 7 مليارات دولار وبسعر تجاوز 77 دولاراً للبرميل.