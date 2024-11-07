بنوك عربية تخفض الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأميركي

شفق نيوز/ أعلنت بنوك مركزية في منطقة الخليج، يوم الخميس، تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية، عقب قرار الفيدرالي الأميركي خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، للتتراوح بين 4.50 بالمئة و4.75 بالمئة، كما كان متوقعا على نطاق واسع.

وذكر مصرف الإمارات المركزي، في بيان، أنه خفض سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة 25 نقطة أساس من 4.90 بالمئة إلى 4.65 بالمئة وذلك اعتباراً من يوم الجمعة 8 نوفمبر.

كما قرر مصرف الإمارات الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس، بحسب البيان الذي نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وذكر مصرف البحرين المركزي في بيان أنه خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس من 5.50 بالمئة إلى 5.25 بالمئة بدءا من 10 نوفمبر.

أما مصرف قطر المركزي، فقد خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 30 نقطة أساس، بحسب بيان اليوم.

وأضاف مصرف قطر في بيانه أنه خفض سعر فائدة الإيداع إلى 4.9 بالمئة وسعر الإقراض إلى 5.4 بالمئة وسعر إعادة الشراء إلى 5.15 بالمئة.

البنك المركزي السعودي، خفض أيضا أسعار الفائدة الرئيسية، بمقدار 25 نقطة أساس، وقال في بيان على موقعه الإلكتروني، إنه قرر خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 بالمئة، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75 بالمئة.