بنهاية الأسبوع .. أسعار الدولار تغلق على انخفاض في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في بغداد، يوم الخميس، و في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة في نهاية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 150150 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 150500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 151250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضا أيضا فقد بلغ سعر البيع 150000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149900 دينار مقابل 100 دولار.