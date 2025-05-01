بنهاية الأسبوع .. اسعار الدولار تغلق على ارتفاع طفيف في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار بشكل طفيف في أسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الخميس، مع الاغلاق البورصة في نهاية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 144650 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار صباح هذا اليوم 144550 ديناراً مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 145500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 143500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 144600 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 144450 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.