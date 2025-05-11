بنهاية اليوم .. الدولار يغلق على ارتفاع أمام الدينار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الاحد، مع الاغلاق البورصة .

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 142550 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 142000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 143500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 141500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 142650 دينارا، لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142400 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.