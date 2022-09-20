بنك أوف أمريكا يتوقع وصول معدل سعر النفط 100 دولار في 2023

شفق نيوز/ توقع بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) الذي يعتبر من اكبر المصارف الاستثمارية الامريكية، أن متوسط أسعار النفط سيبلغ 100 دولار للبرميل في العام المقبل 2023.

فيما لفت البنك إلى أن معدل الأسعار هذا يأتي مع انتعاش الطلب في الصين وتراجع الإنتاج الروسي مما يبقي الإمدادات العالمية شحيحة.

وقال البنك سيبلغ متوسط النفط 100 دولار للبرميل في عام 2023 مع عودة الطلب في آسيا وتراجع الإنتاج الروسي، وقد يؤدي المزيد من اضطرابات الإمدادات الروسية إلى ارتفاع الأسعار، لكن الركود العالمي قد يحد منها.

وقال استراتيجيو بنك أوف أمريكا في مذكرة على صعيد الطلب العالمي على النفط، إنه من المتوقع أن تحقق المنطقة الآسيوية 86٪ من 1.7 مليون برميل في اليوم من نمو استهلاك النفط الذي نتوقعه للعام المقبل مقارنة بـ 19٪ فقط من 2 مليون برميل في اليوم التي نتوقعها عام 2022.

وتابع حتى الآن هذا العام، تباطؤ الطلب على النفط إلى مليوني برميل يوميًا بفضل التوقعات الضعيفة للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، مقترنًا بارتفاع أسعار النفط الخام.

أمّا بالنسبة لعام 2023، يتوقع البنك نمو الطلب على النفط بمتوسط 1.7 مليون برميل يوميًا، وهو أقل مما تتوقعه وكالة الطاقة الدولية، وإدارة معلومات الطاقة وأوبك.