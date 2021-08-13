بنك أمريكي يرجح عدم استجابة أوبك + لواشنطن: برميل النفط يصل لـ80 دولاراً نهاية العام

شفق نيوز/ قال بنك الاستثمار الأمريكي Goldman Sachs إن دعوة الولايات المتحدة الأخيرة لأوبك + لتعزيز إنتاج النفط من غير المرجح أن تؤدي إلى زيادة الإنتاج على المدى القصير نظرًا لتهديد الطلب من سلالة دلتا لفيروس كورونا.

وحثت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ، الأربعاء ، منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها ، المعروفين باسم أوبك + ، على زيادة الإنتاج لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين الذي يرون أنه يمثل تهديدًا للتعافي الاقتصادي العالمي.

وقال جولدمان ساكس في مذكرة مؤرخة يوم الخميس "لا نرى أن بيان البيت الأبيض الأخير يهدد عجز السوق الحالي ولا وتيرة إعادة التوازن في النصف الثاني من 21" ، محافظًا على توقعاته لخام برنت بنهاية العام عند 80 دولارًا للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.4 بالمئة إلى 71 دولارًا للبرميل يوم الجمعة ، بينما تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي حول 68.76 دولارًا.

ومع ذلك ، أشار غولدمان إلى أن زيادة إضافية في إنتاج أوبك + بحلول نهاية العام مطلوبة لمواجهة خيبات الإمدادات الأخيرة على مستوى العالم ، ويتوقع أن يتم تطبيع الطاقة الفائضة لأوبك + بالكامل بحلول ربيع عام 2022.

في الشهر الماضي ، وافقت أوبك + على زيادة المعروض النفطي من أغسطس لتهدئة الأسعار التي صعدت إلى أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام. قراءة المزيد

وخفض البنك الأمريكي مؤخرًا توقعاته للطلب على النفط في الصين ، مشيرًا إلى المخاوف المتزايدة بشأن انتشار متغير دلتا.

وقال البنك "على المدى القصير ، أدى تهديد دلتا للطلب على النفط إلى إضعاف الميزان العالمي بالفعل ، حيث تقلص العجز من 2.3 إلى 1.0 مليون برميل يوميًا".

"بالنظر إلى ما وراء رياح دلتا المعاكسة ، نتوقع أن يستمر انتعاش الطلب جنبًا إلى جنب مع ارتفاع معدلات التطعيم."