بنك أمريكي يتوقع ارتفاع سعر برميل النفط إلى 100 دولار

شفق نيوز/ توقع بنك الاستثمار الأمريكي "بنك أوف أمريكا" أن يرتفع سعر برميل مزيج "برنت" إلى مستوى 100 دولار بحلول العام 2022.

وعن الأسباب التي ستدفع إلى نمو أسعار النفط بهذه السرعة، أشار البنك الأمريكي إلى الطلب المؤجل بعد إجراءات الإغلاق التي تم فرضها بسبب أزمة كورونا، وزيادة الطلب على الوقود بسبب زيادة مسافات السفر.

كذلك رفع محللو "بنك أوف أمريكا" توقعاتهم لأسعار النفط للعام 2021 من 60 دولارا إلى 68 دولارا للبرميل، وسط انتعاش في الطلب مدفوعا بعملية التطعيم ضد فيروس كورونا وذلك بفضل انتعاش الطلب على الذهب الأسود وتخفيضات قياسية في الإنتاج من قبل المنتجين في إطار اتفاق "أوبك+".