بنك أمريكي يتوقع ارتفاع سعر برميل النفط فوق 90 دولاراً نهاية العام

شفق نيوز/ قال بنك Goldman Sachs ، إن انتعاشا قويا للطلب العالمي على النفط قد يدفع أسعار خام برنت القياسي العالمي لتتجاوز توقعاته نهاية العام والبالغة 90 دولارا للبرميل.

وذكر بنك الاستثمار الأميركي أنه يتوقع أن يصل الطلب على النفط قريبا إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا عند حوالي 100 مليون برميل يوميا مع تعافي الاستهلاك في آسيا بعد موجة السلالة المتحورة دلتا ليتجاوز برنت 90 دولارا للبرميل بنهاية العام الحالي.

وتوقع البنك أيضا أن التحول من الغاز إلى النفط قد يضيف ما لا يقل عن مليون برميل يوميا إلى الطلب على الخام.

وتلقى أسعار النفط دعما أيضا من مخاوف حيال نقص في إمدادات الفحم والغاز في الصين والهند وأوروبا، وهو ما يحفز على التحول إلى الديزل وزيت الوقود لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

وسجل الخامان القياسيان كلاهما مكاسب بحوالي 20% منذ بداية أيلول / سبتمبر، وارتفع الخام الأمريكي لتسع جلسات متتالية في حين صعد برنت لسبع جلسات.