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بنك أمريكي يتوقع ارتفاع سعر النفط إلى 120 دولاراً للبرميل

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-02T09:55:56+0000
بنك أمريكي يتوقع ارتفاع سعر النفط إلى 120 دولاراً للبرميل

شفق نيوز/ توقع بنك الاستثمار "بنك أوف أمريكا"، ارتفاع أسعار النفط في منتصف العام المقبل إلى 120 دولارا للبرميل.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن البنك الأمريكي قوله بأن أزمة الطاقة العالمية أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز والفحم حول العالم، الأمر الذي يساهم في تعافٍ سريع لأسعار العقود الآجلة للنفط.

كذلك يساهم الطلب المتزايد على البنزين والديزل ووقود الطائرات، إلى جانب وجود قيود على قدرة التكرير، إلى تسريع ارتفاع أسعار النفط في عام 2022، وفقا للبنك.

وأضاف البنك للمقارنة يتم تداول أسعار النفط في الوقت الحالي عند مستوى 85 دولارا للبرميل، ويترافق ذلك مع زيادة الطلب على الذهب الأسود.

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