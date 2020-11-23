بنك باركليز يتوقع بلوغ سعر برنت 53 دولاراً في عام 2021

شفق نيوز/ توقع بنك باركليز الاثنين بلوغ سعر خام برنت القياسي 53 دولاراً للبرميل في عام 2021، بعد تأجيل اوبك للتخفيضات، وبفضل التجارب الناجحة للقاح فيروس كورونا.

وقال البنك في مذكرة له انه من "المتوقع أن يكون متوسط سعر خام برنت عند 53 دولاراً للبرميل وخام الوسيط الامريكي 50 دولاراً للبرميل خلال عام 2021 بناء على ضبط الإنتاج من قبل أوبك وحلفائها، واستنادا إلى لقاح محتمل لفيروس كوفيد -19 الذي سيعزز يعزز الطلب في النصف الثاني".

واضاف البنك إن "النشر المحتمل للقاحات عالية الفعالية على المدى القصير سيكون نقطة تحول للطلب لأنها قد تؤدي إلى انتعاش اقتصادي أكثر استدامة".

واشار البنك الى انه "من المتوقع أن تؤجل مجموعة أوبك + زيادة أهداف الإنتاج ثلاثة أشهر عندما تجتمع المجموعة في وقت لاحق هذا الشهر".

وتم تداول برنت حوالي 45.30 دولارًا يوم الاثنين وبلغ خام غرب تكساس الوسيط حوالي 43 دولارًا، مدعومًا بالتفاؤل بشأن انتعاش الطلب بفضل التجارب الناجحة للقاح فيروس كورونا، على الرغم من الإغلاق الجديد حول العالم.

وبنك باركليز هي شركة بريطانية متعددة الجنسيات متخصصة في الاستثمار والخدمات المالية ومقرها في لندن، وينظم بنك باركليز في أربع شركات رئيسية هي: الخدمات المصرفية الشخصية والأعمال المصرفية للشركات وإدارة الثروات وإدارة الاستثمار.