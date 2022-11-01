بنك الأردن يفتتح أول فروعه في العراق

شفق نيوز/ أعلن بنك الأردن عن تدشين عملياته في العراق مع افتتاح أول فروعه في بغداد، وذلك بعد استيفائه لكافة الشروط والإجراءات المتعلقة بإطلاق أعماله في السوق العراقي.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك الأردن، شاكر فاخوري، لوكالة شفق نيوز، "يأتي قرار تفرعنا في العراق تعزيزاً لحضورنا الإقليمي وترجمةً لاستراتيجية البنك التي تبناها بتوسيع أعماله في دول الإقليم والتي تشهد أسواقها نمواً ملحوظاً وفرصاً واعدةً مما سينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة لعملائنا الحاليين والمستقبليين".

وأضاف، "كما نسعى إلى تطوير منظومتنا المصرفية، ترجمةً للرؤى الملكية السامية لزيادة الاستثمار والتنسيق والتعاون الاقتصادي بين البلدين، وترسيخاً للعلاقات الاقتصادية والتاريخية المتينة مع العراق".

وأضاف فاخوري: نحن ننطلق اليوم في العراق لنترجم مسيرة بنك الأردن العريقة والتي تمتد لأكثر من 60 عاماً في العمل المصرفي والمالي، وبما يعكس النجاح في تنفيذ رؤية البنك الطامحة لأن يصبح البنك الرائد في المنطقة العربية، وتوسيع شبكة فروعه لتشمل السوق العراقي والذي يعد من أهم الأسواق في المنطقة. كما أشار إلى أن البنك يعمل حالياً على تجهيز فرعه الأول في الرياض بالسعودية بعد حصوله مؤخراً على رخصة مزاولة الأعمال المصرفية في السعودية، مؤكداً على استمرار توجه البنك للتوسع الإقليمي نحو الدول التي تشهد أسواقها نمواً وتطوراً على المستوى الاقتصادي والاستثماري.

وثمّن، فاخوري جهود البنك المركزي العراقي في تسهيل افتتاح فرع بنك الأردن في العاصمة بغداد. كما قدم شكره للبنك المركزي الأردني على ثقتهم ودعمهم الدائم للبنك لتنفذ خطط التفرع والتوسع الخارجي.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تعبر عن التزام بنك الأردن بتصميم شبكة فروعه على النحو الذي يمكنه من تحقيق رؤيته وتوجهاته الاستراتيجية وخدمة قاعدة عملائه الواسعة وذلك من خلال قنواته التقليدية إلى جانب التوجه لتقديم الخدمات الالكترونية والرقمية لكافة عملائه. مشيراً إلى أنه تم تعيين جودت جودت رئيساً تنفيذياً للبنك في العراق والذي يمتلك خبرة طويلة واسعة تمتد لأكثر من سبعة وعشرين عاماً في العمل المصرفي، هذا وقد شغل عدداً من المناصب المهمة خلال عمله بكبرى المؤسسات المصرفية المحلية والإقليمية والدولية.