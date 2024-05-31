بنك استثماري يتوقع "صعوداً قوياً" للغاية بأسعار الذهب

شفق نيوز/ أعرب محللون في جولدمان ساكس، يوم الجمعة، عن نظرة إيجابية مستهدفة للسلع الأساسية، متوقعين ارتفاع إجمالي العوائد من 13% كما لوحظ حتى الآن هذا العام إلى 18% بحلول نهاية العام.

وقد قدمت المؤسسة المالية عدة أسباب لهذه النظرة الإيجابية، مثل النمو المستمر في الطلب، وإمكانية زيادة القيمة في المعادن الصناعية والذهب، وانخفاض المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بأسعار النفط.

وقد أشار المحللون إلى خمسة اتجاهات رئيسية في السوق يعتقدون أنها ستؤدي إلى فرص كبيرة في السلع الأساسية: انخفاض الاستثمار، والانتقال إلى مصادر الطاقة منخفضة الكربون وتأثير تغير المناخ، واستراتيجيات تقليل المخاطر، والتوسع في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وزيادة النفقات العسكرية. بالإضافة إلى ذلك، يشيرون إلى أن المستويات المنخفضة الحالية للاستثمار في السلع الأساسية تؤدي إلى ندرة في بعض المجالات، الأمر الذي سيتطلب أسعارًا أعلى لتشجيع الاستثمار في أساليب الإنتاج الصديقة للبيئة.

علاوة على ذلك، تشير الشركة إلى أن استراتيجيات الحد من المخاطر الجيوسياسية وإجراءات إعادة بناء المخزونات تدعم الطلب على الذهب والسلع الأساسية، في حين أن نمو مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي يزيد الطلب من خلال استهلاك الطاقة وارتفاع الدخل. كما يساهم الإنفاق العسكري أيضًا في زيادة الطلب على المعادن والمنتجات النفطية المكررة.

ويتوقع بنك جولدمان ساكس على وجه التحديد زيادة كبيرة في أسعار النحاس، مع توقع نمو إضافي بنسبة 15% ليصل سعر الطن المتري إلى 12,000 دولار أمريكي بحلول نهاية العام مع ندرة الإمدادات من البدائل الأقل تكلفة.

وبالنسبة للذهب، يتوقع المحللون زيادة بنسبة 14% في السعر ليصل إلى 2,700 دولار للأونصة، ويعزو ذلك إلى الشراء القوي من قبل البنوك المركزية في الأسواق الناشئة والأسر في آسيا.

وفي سياق النفط، يتوقع بنك جولدمان ساكس أن يبقى سعر خام برنت بين 75 و90 دولارًا أمريكيًا للبرميل الواحد، مشيرًا إلى أن هناك قيمة في الحفاظ على مركز شراء صافٍ في النفط بسبب التحوط الجيوسياسي والمكاسب المالية من الاحتفاظ بالعقود الآجلة مع مرور الوقت.

ومع ذلك، يتوقعون أن سعر الغاز الطبيعي لن يشهد زيادات كبيرة هذا الصيف في الولايات المتحدة وأوروبا بسبب المستويات المرتفعة الحالية من الغاز المخزن.