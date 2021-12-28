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بنك اردني يسعى للتوسع في العراق والسعودية لتمويل التجارة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-28T06:32:59+0000
بنك اردني يسعى للتوسع في العراق والسعودية لتمويل التجارة

شفق نيوز/ قال رئيس مجلس إدارة كابيتال بنك الأردني بسام السالم انه يسعى للتوسع في العراق والسعودية لتمويل التجارة بين هذه الدول.

وقال السالم في تصريح صحافي ان "البنك يسعى إلى التوسع في العراق من خلال حصته البالغة 62 بالمئة في البنك الأهلي العراقي، وهو بنك تجزئة تضاعفت أصوله تقريبا في غضون عام إلى 1.1 مليار دولار".

وأوضح السالم أن "بنك المال الأردني حصل على موافقة مجلس الوزراء السعودي لافتتاح فرع للبنك الأهلي العراقي في الدولة الغنية بالنفط ، مما سيعزز تمويل التجارة بين الدول الثلاث المجاورة".

وكان جوردان كابيتال بنك قد انهى في وقت سابق من هذا العام الاستحواذ ايضا على أعمال بنك عوده اللبناني في العراق والأردن في خطوة لتنويع وتوسيع عملياته الإقليمية.

وقال السالم المصرفي الكبير إن أصول بنك رأس المال الأردني ، الذي يضم مساهميه كبار الصناعيين والشركات في البلاد ، نمت بنسبة 45٪ منذ هذا العام حتى الآن إلى حوالي ستة مليارات دولار.

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