بنقصان مليارين.. المركزي العراقي يكشف احتياطي الدولار ويعلن نجاح دعم الدينار

شفق نيوز/ كشف البنك المركزي العراقي، يوم الأحد، حجم احتياطي البلاد من الدولار الأمريكي، مؤكداً نجاح البنك بإدارة السيولة النقدية والحفاظ على الدينار.

وقال نائب محافظ البنك المركزي، عمار حمد، لوكالة شفق نيوز، إن "احتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية بوضع جيد، إذ يبلغ 113 مليار دولار، وكافية لإدارة السيولة المالية ودعم العملة المحلية".

وأوضح حمد، أن "احتياطي البنك المركزي يعتبر شاملاً، إذ يشمل جميع العملات والذهب والسندات والأملاك"، مؤكداً أن البنك المركزي "تمكن من إدارة السيولة النقدية وقيمة العملة والحفاظ على الدينار العراقي".

وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، قد أفاد في 28 آذار/مارس الماضي، بأن احتياطي البنك المركزي وصل إلى 115 مليار دولار، هو الأكبر في تاريخ العراق.

واعتمد مجلس الوزراء، قرار البنك المركزي العراقي، برفع قيمة الدينار أمام الدولار إلى 1300 دينار بدلاً من 1470 ديناراً، في خطوة كان هدفها تعزيز قيمة العملة المحلية.

وساهم ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي والتي وصل في بعض الاشهر لأكثر من 100 دولار في ارتفاع ايرادات العراقية المالية والتي انعكست ايجابا في ارتفاع احتياطيات العراق من العملة الصعبة.