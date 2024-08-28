بنسبة 96%.. ارتفاع مبيعات حوالات مزاد العُملة العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي، يوم الأربعاء، بنسبة 96% على المبيعات النقدية، لتصل إلى أكثر من 268 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاد العملة اليوم 280 مليونًا و775 ألفًا و565 دولارًا، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، والتي بلغت 268 مليونًا و125 ألفًا و565 دولارًا، مرتفعة بنسبة 96% عن المبيعات النقدية البالغة 12 مليونًا و650 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفًا واحدًا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 15 مصرفًا، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 16 شركة.