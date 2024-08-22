بنسبة 96%.. ارتفاع مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي بنسبة 96%، يوم الخميس، على المبيعات النقد لتصل إلى أكثر من 267 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 278 مليوناً و261 ألفاً و86 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 267 مليوناً و861 ألفاً و86 دولاراً، مرتفعة بنسبة 96% عن المبيعات النقدية البالغة 10 ملايين و400 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن مصرفاً واحداً فقط اشترى الدولار النقدي، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 11 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 18 شركة‎.