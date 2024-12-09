بنسبة 94%.. ارتفاع مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد العملة العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، بنسبة 94% على المبيعات النقدية لتصل إلى أكثر من 269 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع في مزاده اليوم 285 مليوناً و151 ألفاً و93 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار تم تخصيصها لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، والتي بلغت 269 مليوناً و401 ألف و93 دولاراً، مرتفعة بنسبة 94% عن المبيعات النقدية التي بلغت 15 مليوناً و750 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفين، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 14 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 20 شركة.