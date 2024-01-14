بنسبة 94%..ارتفاع حوالات الدولار إلى خارج العراق

بنسبة 94%..ارتفاع حوالات الدولار إلى خارج العراق
2024-01-14T10:31:08+00:00

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي، اليوم الأحد، بنسبة 94% على حساب المبيعات النقدية لتصل الى 209 ملايين دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 219 مليونا و 949 الفا و 90 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبذات السعر لكل دولار بشكل نقدي .

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 209 ملايين 269 الفا و145 دولارا مرتفعة بنسبة 94% ، عن المبيعات النقدية البالغة 10 ملايين و 680 الف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 4 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 20 مصرفا، في حين كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 67 شركة.

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