بنسبة 91‎%‎.. ارتفاع مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، بنسبة 91% على المبيعات النقدية لتصل إلى أكثر من 250 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 271 مليوناً و937 ألفاً و922 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف مراسلنا أن معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 250 مليوناً و187 ألفاً و922 دولاراً، مرتفعة بنسبة 91% عن المبيعات النقدية البالغة 21 مليوناً و750 ألف دولاراً.

وأشار إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفان، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 15 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 22 شركة.