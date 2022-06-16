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بنسبة 89%.. ارتفاع مبيعات الدولار الى الخارج في مزاد المركزي العراقي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-16T10:53:09+0000
بنسبة 89%.. ارتفاع مبيعات الدولار الى الخارج في مزاد المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات الحوالات الخارجية من الدولار الامريكي على حساب المبيعات النقدية، بنسبة أكثر من 89% مع ختام جلسات البنك للأسبوع الحالي من يوم الخميس.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 240 مليوناً و728 الفاً و737 دولاراً أمريكياً غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً عراقياً لكل دولار.

واضاف مراسلنا، ان نسبة 89% من هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 216 مليوناً و778 الفاً و737 دولاراً، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 23 مليوناً و950 الف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى أن 32 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و11 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 90 شركة توسط.

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