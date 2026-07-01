بنسبة 80%.. تراجع حاد في صادرات النفط العراقي إلى كوريا الجنوبية

شفق نيوز - بغداد

أظهرت بيانات شركة النفط الوطنية الكورية (KNOC)، أن واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام العراقي انخفضت بنسبة 80.1% على أساس سنوي خلال شهر أيار/مايو الماضي.

ووفقاً للبيانات، بلغت الواردات الكورية من النفط العراقي خلال الشهر المذكور نحو 2.146 مليون برميل، مسجلة تراجعاً حاداً مقارنة بـ10.778 ملايين برميل في الشهر ذاته من عام 2025، و بانخفاض بلغت نسبته 62.2% قياساً بشهر نيسان/أبريل من العام الحالي، ما يعكس تراجعاً ملحوظاً في حجم الإمدادات العراقية إلى السوق الكورية.

وعلى صعيد ترتيب موردي النفط الخام إلى كوريا الجنوبية خلال شهر أيار/مايو، جاءت الصدارة على النحو الآتي:

السعودية: 18.839 مليون برميل.

الولايات المتحدة: 15.020 مليون برميل.

الإمارات العربية المتحدة: 13.151 مليون برميل.

الجزائر: 3.644 ملايين برميل.

قطر: 2.782 مليون برميل.

العراق: 2.146 مليون برميل.

كازاخستان: 2.082 مليون برميل.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي (من كانون الثاني/يناير إلى أيار/مايو)، بلغ إجمالي واردات كوريا الجنوبية من النفط العراقي 31.992 مليون برميل، بانخفاض إجمالي نسبته 29.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعزا التقرير الكوري هذا التراجع إلى توجه سيول نحو تنويع مصادر إمداداتها الطاقية وتقليص الاعتماد المفرط على نفط الشرق الأوسط في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة؛ حيث عززت وارداتها من الإمارات والجزائر وكندا وأفريقيا عبر مسارات شحن بديلة تتجنب مضيق هرمز.

وفي السياق ذاته، تخطط سيول لرفع وارداتها من النفط الخام الكندي إلى 16 مليون برميل خلال العام الحالي، مع دراسة زيادتها إلى 20 مليون برميل سنوياً على المدى الطويل.