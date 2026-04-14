بنسبة 50%.. ارتفاع حاد بأسعار خام البصرة المتوسط خلال آذار

شفق نيوز- البصرة

أعادت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تسليط الضوء على أداء أسعار النفط العراقي، مع تسجيل خام البصرة المتوسط ارتفاعاً كبيراً خلال شهر آذار/مارس 2026، وفقاً لبيانات تقريرها الشهري الصادر في نيسان.

وبحسب تقرير المنظمة، الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، بلغ معدل سعر خام البصرة المتوسط 117.62 دولاراً للبرميل خلال آذار 2026، مقارنة بـ66.77 دولاراً للبرميل في شباط، مسجلاً زيادة كبيرة بلغت 50.85 دولاراً للبرميل خلال شهر واحد فقط.

وأشار التقرير، إلى أن المعدل السنوي لسعر خام البصرة المتوسط وصل إلى 82.70 دولاراً للبرميل خلال عام 2026 حتى الآن، مقارنة بـ75.88 دولاراً للبرميل في عام 2025، ما يعكس اتجاهاً تصاعدياً في أسعار النفط العراقي.

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات أوبك أن متوسط سعر سلة خاماتها المرجعية ارتفع إلى 107 دولارات للبرميل خلال آذار، مقابل 67.19 دولاراً في شباط 2026.

وتصدّر الخام الكويتي قائمة أعلى أسعار خامات أوبك خلال آذار بمتوسط بلغ 124.25 دولاراً للبرميل، تلاه الخام الإيراني بمتوسط 124.10 دولاراً، ثم خام عرب لايت السعودي عند 121.29 دولاراً، فيما جاء خام البصرة المتوسط العراقي عند 117.62 دولاراً، يليه خام مربان الإماراتي بمتوسط 110.86 دولارات للبرميل.

ويُظهر توزيع صادرات النفط العراقية استمرار تركّزها نحو الأسواق الآسيوية، إذ يذهب نحو 70% من إجمالي الصادرات إلى آسيا، مقابل 20% إلى أوروبا و10% إلى الولايات المتحدة.

وتتكوّن سلة أوبك المرجعية من خامات رئيسية عدة تشمل: مزيج الصحراء الجزائري، جيراسول الأنغولي، دوجينو الكونغولي، زافيرو من غينيا الاستوائية، ربيع لايت الغابوني، إيران الثقيلة، البصرة المتوسط العراقي، الكويت للتصدير، إس سدر الليبي، بوني لايت النيجيري، عرب لايت السعودي، مربان الإماراتي، وميري الفنزويلي.