بنسبة 3521%.. ترامب يفرض رسوماً "مجنونة" على سلعة من 4 دول

شفق نيوز/ كشفت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، يوم الثلاثاء، أن الرسوم الأمريكية على الألواح الشمسية المستوردة من كمبوديا وفيتنام وماليزيا وتايلاند ستصل إلى نسبة 3521%.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن فرض هذه الشروط القاسية يرجع إلى التحقيق الذي أجراه الجانب الأمريكي، والذي كشف أن المصنعين من تلك البلدان حصلوا على مزايا غير عادلة من الدعم الحكومي وباعوا منتجاتهم في الولايات المتحدة بأسعار أقل من التكلفة.

كما ذكر التحقيق أن الولايات المتحدة استوردت معدات شمسية بقيمة 13 مليار دولار تقريبا من تلك الدول في 2024.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدخل في الـ2 من أبريل/نيسان الجاري نظاما جديدا لرسوم الاستيراد لـ 185 دولة.

وكان المعدل الأساسي 10% على جميع السلع المستوردة، ولكن بالنسبة لبعض الدول كان أعلى بكثير: 34% للصين، و46% لفيتنام، و20% للاتحاد الأوروبي.

وردا على ذلك، فرضت الصين أيضا رسوما بنسبة 34% على السلع الأمريكية.

وأدان قادة الدول حول العالم قرار ترامب، مهددين بإجراءات انتقامية.