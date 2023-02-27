بنسبة 35% .. انخفاض مبيعات مزاد المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار الأمريكي في مزاد بيع العملة اليوم الاثنين، بنسبة 35% لتسجل 104 ملايين دولار .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال مزاده، اليوم، لبيع وشراء الدولار الامريكي، 104 ملايين و 216 الفا و 250 دولارا، بانخفاض بلغ 35% مقارنة بمبيعات امس الاحد، التي بلغت 161 مليونا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 58 مليونا و 516 الفا و 250 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 45 مليونا و 700 ألف دولار على شكل مبيعات نقدية .

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 13 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 18 مصرفا، وكان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 167 شركة.